Житель Старошайговского района обвиняется в незаконном хранении и изготовлении оружия, а также угрозе убийством

В Старошайговском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении нескольких преступлений.

Стражами порядка было установлено, что в 2017 году 68-летний житель села Старая Федоровка самостоятельно изготовил гладкоствольное среднествольное оружие калибра 6,8 мм, гладкоствольное короткоствольное оружие калибра 7,3 мм и револьвер калибра 6,6 мм.

Также было установлено, что во время ссоры мужчина, взяв в руки упомянутый револьвер, угрожал убийством своей сожительнице.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф