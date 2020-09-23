Гороскоп на 24 сентября: Овны не должны верить сплетням, Львам пора зарабатывать деньги, а Скорпионы останутся в одиночестве

Овен

У друга могут быть для вас пикантные сплетни, Овны. Возможно, кто-то женится. Вы не слишком доверяет сплетням, но ваш друг умеет убеждать. Будьте скептичны!

Телец

Подарок, который вы захотите купить для кого-то особенного, может ускользнуть от вас в последнюю минуту, Тельцы. Это может вас разочаровать, но есть и другие варианты.

Близнецы

Перфекционизм Близнецов может сработать против вас – вам решительно все может не нравиться и все захочется переделать. Но уже завтра все предстанет в ином свете.

Рак

Небольшое собрание в вашем районе может привлечь интересных людей, Раки, но вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Вам будет лучше провести вечер дома.

Лев

Банковский счет Львов покажет меньшую сумму, чем вы ожидали. Вы не паникуете, но чувство разочарования присутствует. Не тратьте время зря, ведь деньги всегда можно заработать.

Дева

Звезды говорят, что Девам не стоит работать допоздна, ведь нет ничего важнее вашей семьи и избранника. Лучше проведите вечер с дорогими вам людьми.

Весы

Весы хорошо себя чувствуют в кругу друзей и знакомых. Звезды советуют насладиться этим чувством как можно дольше, оно вам поможет в трудные времена.

Скорпион

В последнее время у Скорпионов хорошо складываются любовные отношения, но этот день вы проведете в одиночестве, без своего избранника.

Стрелец

Заключение нового контракта поможет Стрельцам пополнить банковский счет, на котором осталось не так много средств, как бы вам хотелось.

Козерог

Вы сходите с ума от всех предъявляемых к вам требований, Козероги? Не отчаивайтесь. Подумайте о том, чтобы вы хотели изменить и не бойтесь это реализовывать.

Водолей

Если Водолеи связаны романтическими отношениями, то ваш возлюбленный вполне может перейти от полного бездействия к активности, полной страсти.

Рыбы

Если Рыбы ждут вечером в своем дома романтического гостя, то звезды предупреждают, что он опоздает из-за непредвиденных событий. Не сводите себя с ума по этому поводу.

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