В Саранске проходят командно-штабные учения, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов

В Саранске в настоящее время проводятся комплексные командно-штабные учения (КШУ), связанные с условным разливом нефти и нефтепродуктов на территории Саранской ТЭЦ-2 Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

Легенда первого этапа учений гласила, что была обнаружена утечка мазута из резервуара №6 на площадке хранения мазутного топлива Саранской ТЭЦ-2 филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс». Незамедлительно был организован сбор оперативного штаба, на котором был уточнен план действий сил и средств при аварийном разливе нефти и нефтепродуктов. Было проинформировано руководство региона и проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ).

Также была построена модель возможных чрезвычайных ситуаций и их развития, и организовано взаимодействие с органами управления и силами РСЧС.

Был проведен смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС аварийно-спасательных формирований, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ГУ МЧС РФ по Мордовии были организованы оповещение и сбор личного состава. Проведена постановка задач.

В рамках второго этапа учений на территории ТЭЦ-2 будет проходить отработка практических мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов.

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Источник: 13.mchs.gov.ru