Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавируса

Глава Мордовии Владимир Волков провел очередное заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

Владимир Волков подчеркнул, что в этом году работа по иммунизации населения вышла на уровень национального проекта.

Заместитель главы регионального правительства Галина Лотванова сообщила, что на сегодняшний день на территории республики зарегистрировано 6155 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. При этом было отмечено, что наибольшее их количество в Саранске (39,8%), Рузаевском (11,4%), Ардатовском (6,2%), и Ковылкинском районах (4,6%).

Что касается вакцинации от гриппа и ОРВИ, на сегодняшний день первая партия вакцины, поступившая в Мордовию, полностью реализована.

Также читайте о том, что мэр Саранска поручил начать подготовку концепции новогоднего оформления города.

Источник: e-mordovia.ru