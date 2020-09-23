Полицейские обнаружили в доме жителя Мордовии, отбывающего наказание в колонии, маковую солому

В Кадошкинском районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме местного жителя маковую солому.
Стражам порядка недавно стало известно, что в доме 47-летнего жителя села Нагаево, отбывающего наказание с июля текущего года в исправительной колонии за совершение трех квартирных краж, могут храниться запрещенные вещества.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в коридоре дома мужчины пакет, в котором находилась маковая солома массой 195 г.
В июле прошлого года дикорастущий мак сельчанин нарвал на окраине села и высушил его для личного употребления.
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Источник: 13.мвд.рф