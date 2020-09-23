Заместитель прокурора Мордовии проведет личный прием предпринимателей и представителей бизнес-сообществ

Заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков 24 сентября в здании прокуратуры республики проведет личный прием предпринимателей и представителей бизнес-сообществ.

Предприниматели и руководители коммерческих организаций смогут обратиться с жалобами и задать интересующие их вопросы.

Предварительная запись на прием осуществляется старшим помощником прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан Биряевым Дмитрием Анатольевичем по следующему телефонному номеру: 47-47-96.

На приеме, который начнется в 10:00, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

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Источник: epp.genproc.gov.ru