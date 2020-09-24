Гороскоп на 25 сентября: знаменательный день для Раков, Девам пора вносить изменения в свлю жизнь, а Стрельцам лучше не гнаться за несбыточной мечтой

Овен

Отличное время для Овнов, чтобы заключать договора и подписывать документы, связанные с финансами, недвижимостью и инвестициями, уверены звезды.

Телец

В этот день Тельцы получат полезную информацию из сферы финансов. Также это хорошее время, чтобы подумать об альтернативном жизненном пути.

Близнецы

Романтические отношения Близнецов будут лучше, чем когда-либо. Ваша пара хорошо общается и понимает чувства друг друга. Вам есть за что быть благодарным.

Рак

Это может быть знаменательный день, Раки. Ваши духовные и карьерные цели совпадают, поэтому оба направления хорошо развиваются, не ставится под угрозу успешность другого.

Лев

Будьте самыми очаровательными вечером этого дня, Львы. Скорее всего, вы поговорите с кем-то, кто может помочь вашей карьере. Вы узнаете его или ее благодаря сильной интуиции.

Дева

Последние несколько недель Девы размышляли и оценивали, что в вашей жизни работает, а что нет. Вероятно, вы уже готовы к каким-то серьезным изменениям.

Весы

Нужно, чтобы вносимые Весами изменения были дерзкими, а ваши планы – далеко идущими, иначе реализация задуманного превратится в долгую и скучную рутину.

Скорпион

Решившим подвести некие итоги Скорпионам следует быть честными, размышляя о прошедших месяцах. Составьте список, чтобы понять, где дела идут хорошо и где не очень.

Стрелец

Стрельцы взволнованы и с оптимизмом смотрят в будущее. Следуйте к достижимым целям, и не тратите время и энергию на несбыточные мечты.

Козерог

Вы можете устать от стресса и долгих часов в корпоративной среде, Козероги. В наш век технологий можно проводить больше времени дома, не жертвуя качеством своей работы.

Водолей

Ваша интуиция работает отлично, Водолеи, делая вас чувствительными к самым глубоким эмоциям других людей, при этом будьте максимально верны себе.

Рыбы

Рыбы могут провести анализ своей карьеры. Какие ваши последние достижения? Какие цели не достигнуты? Если ответы неудовлетворительны, пора внести кардинальные изменения.

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