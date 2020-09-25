В Теньгушевском районе неизвестный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала женщина

В Теньгушевском районе неизвестный автомобилист устроил ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Происшествие произошло утром 24 сентября на 59-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Темников, Барашево, Теньгушево и границей Нижегородской области. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не была установлена, объезжая гужевую повозку, совершил на неё наезд, а после этого скрылся с места инцидента.

Пострадала 69-летняя пассажирка повозки. Женщина обращалась за медицинской помощью в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф