Мэр Саранска напомнил, что в Мордовии продолжает действовать запрет на массовые мероприятия

В администрации Саранска прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в городе.
В ходе указанного заседания глава городской администрации Пётр Тултаев отметил, что в Мордовии продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.
Также градоначальник сообщил, что в мэрию достаточно часто поступают письма с просьбой разрешить проведение того или иного массового мероприятия. Мэр акцентировал внимание на том, что в нынешних эпидемических условиях это невозможно.
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Источник: adm-saransk.ru