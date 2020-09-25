Мэр Саранска заявил, что горожане пренебрегают мерами профилактики в условиях распространения коронавируса

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев в ходе заседания оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что ситуация с заболеваемостью в городе стабильная с точки зрения цифр, но поведение горожан вызывает тревожность, поскольку многие пренебрегают мерами профилактики.

Градоначальник отметил, что в магазинах продавцы в большинстве случае в масках и перчатках, а покупатели пренебрегают мерами профилактики, но сотрудники торговых заведений не делают им замечания и обслуживают.

Кроме того, мэр поручил в прежнем режиме продолжать рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, санитарную обработку придомовых территорий, детских площадок, магистральных дорог, а также измерять температуру сотрудников городской администрации в начале рабочего дня.

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Источник: adm-saransk.ru