В Саранске некоторые водители общественного транспорта не хотят делать прививки, боясь чипов

В ходе совещания в администрации Саранска были рассмотрены результаты вакцинации в транспортных предприятиях города.

Более половины сотрудников муниципального предприятия «Горэлектротранс» сделали прививки от гриппа, вакцинация продолжается.

У большинства частных перевозчиков ни один сотрудник прививку не сделал.

Руководители частных транспортных предприятий пояснили, что некоторые сотрудники в отпусках, но готовы сделать прививку, а на отдельных предприятиях произошла заминка из-за отсутствия согласованных действий с лечебным учреждением.

Руководитель ООО «Сигнал-С» сообщила, что водители отказываются от вакцинации, будучи убежденными, что им таким путем введут чипы.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев предложил представителям лечебного учреждения встретиться с водительским составом указанного транспортного предприятия на месте и дать необходимые разъяснения.

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Источник: adm-saransk.ru