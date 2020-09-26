Гороскоп на 27 сентября: Ракам предстоит побыть медсестрой, Девы попадут в круг единомышленников, а Козероги ощутят влечение к представителю своего знака

Овен

Звонок от человека, о котором вы давно не слышали, может вызвать смешанные чувства, Овны, поскольку он или она сообщит волнующие известия.

Телец

Кто-нибудь, кто был болен и, возможно, перенес операцию, может позвонить вам сегодня, Тельцы. Вы можете пригласить этого человека к вам на небольшую вечеринку, возможно, виртуальную.

Близнецы

Чувственность Близнецов в этот день расцветет. Если рядом есть избранник, то вам нужно ловить моменты, поскольку окружающие будут пытаться нарушить ваше уединение.

Рак

Любимый Раков может утверждать, что плохо себя чувствует, поэтому вам предстоит примерить на себя роль медсестры или медбрата.

Лев

Львы могут задуматься о радостях и горестях прошлых семейных встреч и задаться вопросом, как они влияют на вашу жизнь сейчас. Это позитивный процесс исцеления.

Дева

Вы можете не много говорить во время обсуждений, но Девы, скорее всего, будут полностью согласны с идеей, на обсуждение которой вы попали. Удачного дня.

Весы

В доме царит счастье, Весы, все чувствуют изменение энергии. Кажется, что завершается один цикл, и теперь вы можете начать новое путешествие с возрождения.

Скорпион

Возможно, Скорпионы планируют поездку на месяц с образовательными целями, например, для участия в семинаре, или же вы согласитесь на деловую поездку за границу.

Стрелец

Инстинкт и целеустремленность подталкивают Стрельцов к нестандартным способам зарабатывания денег. Может быть задействован финансовый консультант или другой специалист.

Козерог

В этот день вы можете почувствовать страстное влечение к другому Козерогу, который, возможно, зарабатывает на жизнь образованием, издательством или стоит на страже закона.

Водолей

Этот день может быть тихим для вас и вашего партнера, Водолеи. Подумайте о будущем. Важно иметь четкое представление о прошлом, чтобы строить реальные планы.

Рыбы

Кажется, что вся позитивная энергия, генерируемая небесной атмосферой, сливается воедино, когда Рыбы выражают избраннику свои чувства.

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