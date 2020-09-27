Гороскоп на 28 сентября: Тельцам лучше сходить на мероприятие, вечером Весы быстро устанут, а Стрельцы потратят слишком много денег

Овен

К этому дню Овны должны завершить много творческой работы, но вам будут мешать сосредоточиться.

Телец

Друзья пригласят Тельцов на мероприятие, но вы будете сомневаться по разным причинам. Звезды советуют сходить, ведь там вы познакомитесь с интересными людьми.

Близнецы

Возможно, вы слишком свободны в обращении со своими деньгами, Близнецы. Звезды рекомендуют немного затянуть ремень, вполне возможно, что вам это не повредит.

Рак

Наговорившись вдоволь за последние дни, Раки захотят побыть в уединении и тишине. Если друзья настаивают на том, чтобы вы поболтали с ними, не бойтесь сказать «нет».

Лев

Звезды предостерегают Львов от переедания. Возможно вам лучше сесть на легкую диету на время, чтобы сохранить или поправить здоровье.

Дева

Говорят, что много друзей не бывает, Девы, но в этот день вы можете понять, что у вас их слишком много. Ваш телефон не будет замолкать, всем нужна будет ваша помощь или совет.

Весы

Весы вместе с семьей могут посетить этим вечером небольшое собрание, где вы встретите друзей. Вы можете чувствовать себя хорошо, но вы быстро устанете.

Скорпион

На повестке этого дня может быть слишком много телефонных звонков, Скорпионы. У вас также может быть несколько дел в последний момент, которые нужно срочно завершить.

Стрелец

Возможно, Стрельцы потеряли привычный контроль над кошельком и в последнее время потратили слишком много денег. Не беспокойтесь об этом, данная ситуация временная.

Козерог

Общительные Козероги не захотят пропустить ни одной вечеринки, но звезды советуют выбрать одну-две и сосредоточиться на них.

Водолей

Водолеи и другие члены вашей семьи можете внезапно решить провести генеральную уборку дома. Обычно это хорошая идея, но лучше этого не делать.

Рыбы

Слишком много людей могут требовать вашего внимания, Рыбы, разрывая вас на части. . Используйте свою интуицию, чтобы понять, кому просто скучно, а кому действительно нужна ваша помощь.

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