Гороскоп на 29 сентября: практически все знаки усиленно набросятся на работу, но при этом не стоит забывать о семье, родных и близких

Овен

Это хороший день, чтобы поразмыслить над прошлыми неделями и взглянуть на вещи в перспективе, Овны. Возможно, вы слишком много работали и пора отдохнуть.

Телец

Не бросайтесь с головой в рабочий режим, Тельцы, с уборкой также наверняка можно подождать еще один день. Проведите день, занимаясь чем-нибудь со своими детьми.

Близнецы

Вероятно, ваши мысли полностью обратились к работе, Близнецы. Ваша семья закатывает глаза, но в целом понимает и прощает ваше сумасшедшее рвение.

Рак

Это хороший день для решения финансовых вопросов, Раки. Вы можете получить неожиданный доход или обнаружить, что ваши инвестиции принесли хорошую прибыль.

Лев

Возможно, в этот день вы почувствуете себя довольно ленивыми, Львы. Вам тоже нужно иногда отдыхать, к тому же вы определенно это заслужили.

Дева

Вы думаете о себе как о практичном человеке, Дева, но ваши мысли могут обратиться к мистическому и духовному. Интуиция поможет вам найти другой подход к решению проблемы.

Весы

Весы столкнутся в этот день с сопротивлением на всех уровнях. Даже те, кто обычно идет за вами, будут казаться вам противниками. Старайтесь не думать об этом.

Скорпион

Мысли Скорпионов в этот день, вероятно, обратятся к постановке целей на будущее, особенно в отношении вашей карьеры. Узнайте мнение семьи и родных, они могут помочь.

Стрелец

Планетарные энергии этого дня стимулируют ваши амбиции, Стрельцы. Вы можете найти способ продвижения по службе или подумать о поиске другой работы.

Козерог

Последние несколько недель вы были слишком заняты и, возможно, случайно пренебрегли особенным человеком в своей жизни, Козерогом. Попытайтесь это исправить.

Водолей

В ближайшем будущем Водолеев ждут большие перемены, уверяют звезды. Это хороший день, чтобы ознакомиться с объявлениями о недвижимости, если вы решили переехать.

Рыбы

Возможно, вы в последнее время потратили довольно много денег, Рыбы. Однако банковские выписки покажут, что вы уложились в бюджет.

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