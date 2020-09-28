В Саранске 61-летний автомобилист сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Саранске 20-летняя девушка попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло днём 26 сентября на улице Старопосадской. По предварительной информации, 61-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Авео», совершая левый поворот, допустил наезд на 20-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи девушка была отпущена домой.

В отношении автомобилиста был составлен административный протокол.

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Источник: гибдд.рф