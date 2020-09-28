В Саранске за одну ночь были задержаны два пьяных автомобилиста

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции в течение нескольких часов задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 27 сентября возле дома №19, расположенного по адресу - улица Горная, инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Лада-Приора». За рулем транспортного средства находился 27-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов напротив дома №118, расположенного по адресу – улица Пролетарская, стражами порядка был остановлен автомобиль марки «Мерседес» под управлением 20-летнего парня, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф