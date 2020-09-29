Гороскоп на 30 сентября: Близнецы получат признание, с Девами внезапно захотят поговорить все знакомые, а Стрельцы улучшат свои навыки

Овен

В этот день Овны могут обнаружить у себя неизвестное ранее умение. Возможно, в офисе появилась новая техника, и вы единственный, кто умеет с ней обращаться.

Телец

Ожидайте позитивных событий, которые повлияют на всю семью, Тельцы. Возможно, вы или ваша половинка получите известие о значительном повышении зарплаты.

Близнецы

В этот день Близнецы должны чувствовать себя особенно уверенно. Вы очень усердно работали и полученное признание укрепило ваше чувство собственного достоинства.

Рак

Как бы Раки ни старались сосредоточиться, это вас будет плохо получаться, поскольку весь день, созданный явно не для работы, вас будут отвлекать.

Лев

На работу привезут новое оборудование и Львы окажутся единственным человеком, умеющим на нем работать. Правда, из вас быстро сделают учителя для остальных сотрудников.

Дева

Не удивляйтесь, если с Девами в этот день свяжется много людей, и каждому захочется долго и обстоятельно побеседовать с вами.

Весы

Не позволяйте нуждающимся друзьям манипулировать собой, Весы. Заполучив планетарные энергии этого дня, установите четкие границы и научитесь говорить «нет».

Скорпион

Хороший день для того, чтобы провести время с друзьями и коллегами, Скорпионы. Наслаждайтесь этим днем ​​и позвольте себе отвлечься от рабочих проблем.

Стрелец

Ваши технические навыки совершают настоящий скачок, Стрельцы. Новые знания и умения значительно повысят вашу эффективность и конкурентоспособность.

Козерог

Не стоит удивляться тому, что ваши коллеги будут вести себя немного глупо, Козероги. Невозможно избавиться от веселья, которое не дает шансов сосредоточиться на работе.

Водолей

В последнее время жизнь превратилась в настоящий вихрь, Водолеи, и вы можете быть немного ошеломлены происходящими вокруг переменами. Не переживайте, у вас все в порядке.

Рыбы

Звезды настоятельно рекомендуют Рыбам сохранить контактные данные всех работников здравоохранения, с которыми вы общались в последние дни. Также ожидайте приятных финансовых новостей.

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