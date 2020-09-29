Глава правительства Мордовии осмотрел ход строительства школы в селе Аксеново Лямбирского района

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков осмотрел ход строительства школы в селе Аксеново Лямбирского района.

Возведение указанной школы осуществляется в рамках нацпроекта «Образование». Учебное заведение будет оснащено самым современным оборудованием. Ожидается, что школа будет введена в эксплуатацию до конца нынешнего года.

Владимир Сушков поручил ускорить строительно-монтажные работы по обустройству кровли, оконных блоков, приступить к устройству входных групп и продолжить благоустройство территории.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru