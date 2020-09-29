Полицейские задержали уроженца Мордовии, более 20 лет скрывавшегося от судебных органов

Стражами порядка был задержан уроженец Мордовии, который более 20 лет скрывался от судебных органов.

В январе 1999 года житель Зубово-Полянского района похитил имущество из чужого жилья. Гражданин был задержан. Свою вину мужчина не отрицал. В ходе судебного разбирательства гражданин уехал из Мордовии и стал скрываться от судебных органов. Недавно мужчина был задержан в Тверской области, где он проживал под чужим именем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф