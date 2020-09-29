Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Полицейские задержали уроженца Мордовии, более 20 лет скрывавшегося от судебных органов

Полицейские задержали уроженца Мордовии, более 20 лет скрывавшегося от судебных органов

Стражами порядка был задержан уроженец Мордовии, который более 20 лет скрывался от судебных органов.

В январе 1999 года житель Зубово-Полянского района похитил имущество из чужого жилья. Гражданин был задержан. Свою вину мужчина не отрицал. В ходе судебного разбирательства гражданин уехал из Мордовии и стал скрываться от судебных органов. Недавно мужчина был задержан в Тверской области, где он проживал под чужим именем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что полицейские Мордовии задержали жителя Липецкой области, подозреваемого в краже мобильных телефонов.

  


Источник: 13.мвд.рф