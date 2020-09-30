Гороскоп на 1 октября: доход Овнов может значительно увеличиться, Девы получат подарок, а Рыбы – предложение руки и сердца

Овен

Овны могут получить захватывающие новости, которые способны принести много радости в вашу жизнь. Ваш доход может скоро взлететь до небес.

Телец

Кажется, что отношения между Тельцами и вашим избранником улучшаются не по дням, а по часам. Наслаждайтесь каждым моментом вашего времени вместе.

Близнецы

Любовь во всех ее проявлениях – любовь друзей, привязанность членов семьи, романтическая любовь – будет процветать в доме Близнецов в этот день.

Рак

В вашем районе, Раки, в этот день может пройти большое собрание друзей или соседей, куда также может зайти ваш бывший избранник. Если чувства все еще сильны, то действуйте.

Лев

Если Львы недавно попросили своего работодателя о повышении, то вы можете рассчитывать на успех в ближайшее время, уверены звезды.

Дева

Девы могут получить неожиданное письмо или посылку. Это может быть подарок от избранника, который, возможно, более щедрый, чем вы ожидали.

Весы

В вашем доме царит счастье, Весы. Вы получаете финансовые бонусы, деньги за дополнительные часы или подарки. Можно потратить часть этих денег на ремонт дома.

Скорпион

В этот день одинокие Скорпионы могут влюбиться с первого взгляда. Вы можете встретить кого-то, кто покажется слишком идеальным. Можете быть уверены, что влечение взаимно!

Стрелец

В этот день Стрельцы могут испытать сильное влечение к кому-то. Этот человек может иметь отношение к сфере искусства, например, к кино, телевидению или звукозаписи.

Козерог

Если Козероги участвуют в творческом проекте с использованием современных технологий, то начиная с этого дня процесс работы очень ускорится.

Водолей

Водолеи, которые владеют недвижимостью или имеют инвестиции в этой области, могут услышать отличные новости о том, что цена ваших активов увеличилась.

Рыбы

Рыбы, сильно связанные с кем-то, но имеющие официальный статус одинокого человека, могут получить предложение руки и сердца от своего избранника.

Читайте также Гороскоп на октябрь 2020 года: Овны с головой погрузятся в любовь, Девам следует доверять интуиции, а Козероги смогут отдохнуть от дел

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами