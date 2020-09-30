Глава Мордовии Владимир Волков открыл в Кадошкино вторую очередь тепличного комплекса ООО «Мир цветов ТК».

Открытие нового тепличного комплекса площадью более 3 га позволило увеличить объемы производства свыше 8 млн цветов ежегодно. Здесь посажено 6 новых сортов роз, которые до этого не выращивались в России.

На создание комплекса было потрачено 560 млн рублей.

Владимиру Волкову было предоставлено право срезать 300-миллионную розу, выращенную в тепличном комплексе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru