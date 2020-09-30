В Мордовии были проведены мероприятия по профилактике ДТП с участием детей-пешеходов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Юный пешеход».

Особое внимание нарядов ДПС было обращено на нерегулируемые пешеходные переходы, расположенные вблизи образовательных учреждений.

В Саранске сотрудники ГИБДД совместно с представителями общественности проводили профилактические беседы с детьми, обращая особое внимание школьников на переход проезжей части дороги.

Взрослым стражи порядка настоятельно рекомендовали на постоянной основе напоминать детям о соблюдении ПДД, разбирать с ними опасные дорожные ситуации, а также не оставлять без присмотра малышей.

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Источник: 13.мвд.рф