Гороскоп на 2 октября: Ракам не следует принимать отказов, Девы должны быть напористыми, а Водолеям потребуется изучить факты

Овен

Добавьте искры в свою жизнь, Овны, особенно если вещи вокруг становятся неинтересными и скучными. Разожгите огонь внутри и не стесняйтесь обращаться к другим за помощью.

Телец

Люди склонны пытаться поразить вас своими идеями и мыслями, Тельцы, так что будьте готовы к натиску информации, которая может встретиться на вашем пути.

Близнецы

Подготовьте для себя надежную базу в практических вопросах, прежде чем пытаться доказать свою точку зрения другим, Близнецы.

Рак

Не принимай в этот день ответов «нет», Раки. Придерживайтесь своих убеждений и не позволяйте никому пытаться сбить вас с выбранного пути.

Лев

Будьте мыслителем-пионером, Львы. В ваших мыслях есть благородное мужество, так что не дайте этому качеству пропасть зря. Вы удивитесь, насколько передовые мысли вас посещают.

Дева

В этот день нужно быть агрессивными и решительными в проявлении своей воли, Девы. Дайте другим знать, что ваше мнение чрезвычайно важно, и его должны услышать самые важные люди.

Весы

Это может быть один из тех дней, когда никто не решается сделать первый шаг, Весы. Не сидите и не ждите, проявите смелость и сделайте свой ход.

Скорпион

Ваши слова, Скорпионы, звучат не так убедительно, как ранее, и вы можете пойти на крайности, чтобы донести свою точку зрения. Будьте осторожны с невыполнимыми обещаниями.

Стрелец

Стрельцы довольно далеко ушли со старым образом мышления, но пришло время искать новую платформу для генерации идей. Ищите более смелые способы самовыражения.

Козерог

Один телефонный звонок другу может превратиться в долгую дискуссию о смысле жизни, Козероги. Будьте осторожны, высвобождая эту энергию, иначе вас может смыть, как наводнением.

Водолей

Возможно, вы чувствуете небольшое давление, Водолеи. Узнайте сначала все факты, и только затем принимайте решение о том, как вы будете дальше действовать.

Рыбы

Внутри Рыб горит желание приступить к выполнению текущего плана. У вас есть все необходимые факты, так что не сомневайтесь. Сила слова с вами.

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