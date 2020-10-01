В Саранске пойдет под суд мужчина, обвиняемый в вымогательстве и хищении чужого имущества

В Саранске суд вынесет приговор в отношении мужчины, обвиняемого в вымогательстве и хищении чужого имущества.

Вечером 22 апреля нынешнего года 33-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, с двумя своими знакомыми находился возле магазина, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября. В определенный момент мужчина, применяя физическую силу, стал требовать у одного из знакомых 15 тыс. рублей. Последний, опасаясь за жизнь и здоровье, согласился предоставить денежные средства, но сообщил, что за ними нужно сходить к нему домой. Оказавшись в квартире пострадавшего, мужчина ударил его ногой по голове. Владелец жилья попросил свою мать передать гостю необходимую сумму.

Кроме того, обвиняемый похитил 43 тыс. рублей из кошелька, который мать пострадавшего оставила на диване без присмотра.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 33-летнего гражданина находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru