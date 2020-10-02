Гороскоп на 3 октября: Тельцам не стоит лезть в чужие дела, для Львов будут важны мелочи, а Рыбы попадут в лабиринт

Овен

Овнам нельзя зацикливаться на своих делах настолько, чтобы настаивать на единственном ответе, не рассматривая все варианты.

Телец

Тихо отойдите на задний план, если все идет не так, как вам хотелось бы, Тельцы. Не пытайтесь вмешиваться в чужие дела, даже если вы думаете, что знаете, как действовать.

Близнецы

Возможно, вы оказались втянутыми в глубокую ментальную драму из-за серии недавних инцидентов, Близнецы. Ваш ум может работать сверхурочно, чтобы найти ответы.

Рак

Раки могут почувствовать, что ваша улыбка нежелательна в этот день. Вам может показаться, что окружающие люди пребывают в своего рода унынии и они не хотят слышать хорошие новости.

Лев

Внимательно следите за происходящими в этот день событиями, Львы, придавая особое значение мелочам, ведь очень скоро выяснится, что именно они играют главную роль.

Дева

Девам не стоит отчаиваться, даже если ситуации кажется безнадежной, а препятствия непреодолимыми. Ощутите себя волшебником, способным вырваться из самых сильных оков.

Весы

Это хорошее время, чтобы определиться со своей позицией в одном вопросе, по которому вы давно не можете принять решения, Весы.

Скорпион

Это один из тех дней, когда вы будете трещать по швам, чтобы поделиться важными новостями со своими друзьями, Скорпионы, которые вы только что узнали.

Стрелец

Ваше нежелание общаться с кем-либо может доставить вам неприятности, Стрельцы. Люди подумают, что вы эгоист и не хотите делиться с ними важными знаниями или информацией.

Козерог

Между Козерогами и кем-то постарше может возникнуть сильное напряжение. Сделайте передышку и поймите, что этот человек не критикует и не осуждает, а просто дает вам совет.

Водолей

У Водолеев в привычной вам обстановке возникнет чувство комфорта, которое породит в вас уверенность в собственной безопасности. Правда, ощущение может быть обманчивым.

Рыбы

В этот день Рыбы лишатся привычной широты маневра и будут зажаты в узкие рамки условностей. Не стесняйтесь попросить помощь у людей, умеющих находить выходы из таких лабиринтов.

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