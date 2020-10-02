В Саранске пойдет под суд местный житель, обвиняемый в разбойном нападении на женщину

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в разбойном нападении.

В начале июля нынешнего года 30-летний житель Саранска гостил у своего знакомого, проживающего по адресу – улица Косарева. В компании владельца жилья и ещё нескольких человек мужчина распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, горожанин потребовал у 36-летней участницы застолья золотые серьги. Последняя ответила отказом. После этого обвиняемый взял в руки нож и заявил, что отрежет женщине уши, если она не изменит свое решение. Испугавшись, пострадавшая передала мужчине серьги. Обвиняемый сдал ювелирные изделия в комиссионный магазин, а вырученные деньги в сумме 2,7 тыс. рублей потратил на покупку спиртного. Затем мужчина вернулся в квартиру знакомого, где продолжилась попойка. Спустя некоторое время мужчина, вновь угрожая ножом, похитил у пострадавшей мобильный телефон.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф