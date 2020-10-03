Гороскоп на 4 октября: Овнам нужно действовать быстро, Львы будут работать на перспективу, а Стрельцы увлекутся модой

Овен

Действуйте мгновенно, используя свои сильные слова и творческий ум, чтобы принимать быстрые, осознанные, но неожиданные решения, Овны.

Телец

Начните день с йоги или медитации, чтобы очистить свой разум, Тельцы. Как только ваша кровь потечет, ваш ум начнет «двигаться».

Близнецы

Сделайте что-нибудь для сообщества в этот день, Близнецы, и подумайте, как лучше всего применить свои таланты и навыки. Например, поработайте волонтером.

Рак

Если у Раков возникнут проблемы с решением гигантской проблемы, не расстраивайтесь. Разделите ее на более мелкие задачи и решайте их по очереди.

Лев

Может показаться, что все вокруг получают желаемое, пока вы стоите на одном месте, Львы. Просто окружающие получают краткосрочные удовольствия, а вы работаете на отдаленную перспективу.

Дева

Воображение и фантазия играют большую роль, Девы, и вы должны без колебаний принять настроение этого дня. Чувство свободы исследовать и мечтать дает огромную силу.

Весы

Займите свой рациональный ум в этот день грандиозной задачей, Весы. Правда, может оказаться, что разум желает, но плоть слаба. Выйти из «ленивого режима» вам помогут друзья.

Скорпион

Это хорошее время, чтобы поставить себя на место другого человека и увидеть жизнь его глазами, Скорпионы. Поступая так, вы осознаете, как ваши действия влияют на этих людей.

Стрелец

В этот день мысли Стрельцов могут обратиться к моде и различным способам улучшения своего гардероба. Не бойтесь создать образ, отражающий ваш истинный внутренний дух.

Козерог

У Козерогов, как у хорошего политика, есть правильный тон голоса и крылатая фраза для любой ситуации. Вы можете улыбнуться и очаровать любую компанию, в которую попадаете.

Водолей

Ключ к истинному счастью, Водолеи, это быть уверенным, что независимо от того, где вы окажетесь, вам нравится то место, где вы находитесь.

Рыбы

В этот день воображение Рыб сильно разыграется. Попробуйте ослабить контроль и посмотрите, куда заведет вас ваша фантазия.

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