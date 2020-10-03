В Мордовии пойдут под суд обвиняемые в мошенничестве, легализации имущества и незаконном образовании юридического лица

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении четырех участников преступной группировки, обвиняемых в мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном создании юридического лица.

В период с 2016 года по январь прошлого года обвиняемые заключали с коммерческими организациями договоры купли-продажи кормовых добавок с отсрочкой платежа. Затем они перепродали товар по цене, которая значительно ниже рыночной. При этом поставщикам обвиняемые сообщили о возникших финансовых трудностях и невозможности оплаты в настоящий момент.

Указанные лица совершили хищение имущества семи организаций на общую сумму более 34 млн рублей.

Кроме того, обвиняемые незаконно создали юридическое лицо, предоставив в налоговые органы сведения об обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц. Используя фиктивные документы указанных ООО, они легализовали похищенный у потерпевших товар на сумму свыше 7,5 млн рублей и полученные в результате его продажи денежные средства.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф