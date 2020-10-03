Житель Рузаевки фиктивно прописал знакомую в квартире, которую продал 13 лет назад

В Рузаевке местный житель фиктивно прописал сожительницу своего приятеля в квартире, которую продал несколько лет назад.

Летом нынешнего года к 37-летнему жителю Рузаевки обратился за помощью его товарищ. Последний попросил прописать его гражданскую жену в квартире упомянутого горожанина. Житель Рузаевки выполнил данную просьбу, зарегистрировав женщину в квартире, которую он продал ещё в 2007 году, но свидетельство о государственной регистрации права на данную жилую площадь продолжал хранить.

В итоге 37-летний мужчина был привлечен к уголовной ответственности.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Рузаевки находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф