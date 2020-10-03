Народные приметы на 4 октября подскажут, будет ли зима морозной и снежной

Народные приметы на 4 октября помогут определить, какая метеорологической обстановка будет наблюдаться грядущей зимой.

Несколько столетий назад люди не подвергали сомнениям поверье метеорологического характера, согласно которому в том случае, если в четвертый день второго месяца осени имеет место ясная погода, но при этом наблюдаются сильные порывы ветра, предстоящей зимой будут сильные морозы и частые снегопады.

Кроме того, в былые времена люди считали, что та погода, которая наблюдается 4 октября, продержится до конца месяца.

Православная церковь 4 октября почитает память святого Димитрия Ростовского, который считается заступником детей, сирот и нуждающихся.