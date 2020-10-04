Гороскоп на 5 октября: Тельцы выработают новую стратегию, спешка не поможет Львам, а на Козерогов свалится дополнительная работа

Овен

В этот день Овны могут получить неожиданную посылку, возможно, отправленную издалека. Могут внезапно позвонить или написать друзья или родственники, которых вы ожидали услышать.

Телец

Тельцы могут выработать стратегию, как заработать немного дополнительных денег, чтобы подготовиться к продвижению вперед в своей жизни и стремлениях.

Близнецы

Праздничная атмосфера вокруг Близнецов вызовет теплые, интимные чувства, которые сблизят друзей и пары, так что приготовьтесь к приятным переживаниям в этот день.

Рак

В адрес близкого родственника Раков может поступить серьезный звонок или письмо и вас попросят о помощи. Это хороший шанс наладить с ним или ней отношения.

Лев

Не только у вас, Львы, может быть срочное дело – улицы и магазины будут полны нетерпеливых людей. Расслабьтесь, глубоко вдохните и просто дождитесь своей очереди.

Дева

В этот период любовные отношения Дев могут принять более высокий и более духовный аспект, вызывая у вас и вашего избранника желание сблизиться.

Весы

Весы могут обнаружить у себя неожиданное желание писать, рисовать, рисовать или сочинять музыку. Однако вдохновение может исчезнуть так же быстро, как и пришло.

Скорпион

Вы были очень заняты в профессиональном и социальном плане, Скорпионы, но теперь, вероятно, жаждете романтических встреч. На сцене как раз может появиться кто-то новый.

Стрелец

Стрельцы, вероятно, захотят провести некоторое время наедине со своим партнером, но карьерные проблемы у вас или вашего избранника могут помешать.

Козерог

В этот день на плечи Козерогов может быть возложена дополнительная нагрузка из-за отсутствия коллеги.

Водолей

Теплые и чуткие от природы Водолеи будут очень много думать о сексе и романтике, уверены звезды. Литература и фильмы этой направленности будут особенно привлекательны.

Рыбы

Дома у Рыб может произойти небольшая авария, но не волнуйтесь. В конечном итоге это вызовет больше смеха, чем вреда. Вечером возможен визит близкого друга или любовника.

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