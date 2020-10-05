Гороскоп на 6 октября: Тельцам поможет романтика, Весы нужно будет довериться слепому случаю, а Козерогам нельзя упустить свой шанс

Овен

Имейте в виду, Овны, что любовь в этот день, скорее всего, будет замаскирована. Есть что-то фантастическое в том, как проявятся новые чувства, поэтому будьте готовы к неожиданностям.

Телец

Звезды советуют Тельцам устроить любимому человеку романтический ужин вечером. Создайте настроение, которое успокоит нервы и душу.

Близнецы

Когда дело доходит до романтических отношений, Близнецы могут обнаружить, что больше идет игра в прятки, чем в построение дружбы, доверия и честности.

Рак

Раки склонны проявлять непостоянство, когда дело касается любви и романтики, но главное для вас сейчас – свобода. Проблема в том, что вас может неправильно понять ваш избранник.

Лев

Львы могут запутаться, когда дело касается амурных дел. Возможно, вы почувствуете себя обманутым, когда объект вашего желания не уделяет вам все свое свободное время.

Дева

Девам следует убедиться в том, что вы не пытаетесь манипулировать дорогим вам человеком, чтобы он стал еще ближе. Звезды советуют сменить партнера, если есть проблемы.

Весы

Ваши мечты прекрасно выглядят в вашей голове, Весы, но проблема в том, как реализовать их в жизни. Остерегайтесь слишком интеллектуального подхода, вам придется многое оставить на волю случая.

Скорпион

Любовь и личные отношения Скорпионов приобретут гораздо более романтический тон. Сияние, которое вас окружает, привлечет к вам представителей противоположного пола.

Стрелец

Когда дело доходит до отношений с другими людьми, настаивайте на том, чтобы все делалось только по-вашему, Стрельцы.

Козерог

Ваши фантазии могут сбыться сейчас, особенно если речь идет об отношениях, Козероги. Это может быть момент, о котором вы всегда мечтали, так что будьте готовы и не упустите свой шанс.

Водолей

Обычно Водолеи хотят, чтобы все ваши отношения были романтическими, но это не всегда возможно. Сейчас между вами и вашим избранником есть разрыв, который трудно преодолеть.

Рыбы

Креативный проект, над которым Рыбы долго работали, может приблизиться к кульминационной точке. Подумайте о новых проектах.

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