Помощник начальника УФСИН РФ по Мордовии по работе с верующими провел беседу с осужденными

Участок для осужденных к принудительным работам, функционирующий как исправительный центр, на базе колонии-поселения №8 УФСИН РФ по Мордовии посетил помощник начальника ведомства по работе с верующими иерей Александр Левин.

В ходе мероприятия отец Александр провел беседу с осужденными о церковном богослужении и ведении правильного образа жизни. Были рассмотрены вопросы, посвященные темам морали, нравственности, семьи и здорового образа жизни.

Отец Александр напомнил о необходимости уважения прав и свобод членов общества, соблюдения установленных правил поведения, а также недопущения совершения новых правонарушений и преступлений.

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Источник: 13.fsin.su