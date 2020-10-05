Народные приметы на 6 октября подскажут, будет ли зима морозной и снежной

Народные приметы на 6 октября помогут определить, будет ли предстоящая зима морозной и снежной.

В народной среде несколько веков назад людьми, которые в то время выполняли функции синоптиков, наблюдая на постоянной основе за метеорологической обстановкой и устанавливая закономерности изменения погоды, было сформулировано своего рода правило, гласящее, что высокий бурьян и исчезнувшие до шестого дня второго месяца осени мыши являются предвестниками морозной и снежной зимы.

Если до 6 октября улетели журавли, народные приметы советуют готовиться к тому, что совсем скоро начнется зима.

Если же 6 октября имеет место иней на деревьях и туманы, можно рассчитывать на хороший урожай в следующем году.