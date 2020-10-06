Гороскоп на 7 октября: Раки должны быть реалистами, Скорпионам следует избавиться от агрессии, а Рыбам потребуется переводчик

Овен

Это фантастическое время для любви и романтики, Овны, даже если между вами и человеком, который вам небезразличен, есть ощущается прохлада.

Телец

Одно дело быть другом, а другое – кормить чье-то эго, чтобы сделать его счастливым, Тельцы. Настоящий друг – это тот, кто всегда честен, даже когда правда будет горькой.

Близнецы

Близнецы, очень важно не пытаться завоевать любовь и признательность других, контролируя их решения. Позвольте людям вокруг вас устанавливать свои правила и границы.

Рак

Возможно, вам придется притормозить, когда дело дойдет до любви и романтики, Раки. Потребуется реалистичный подход, но вы можете быть слишком увлечены фантазиями.

Лев

У Львов должно быть все хорошо в этот день. Вы обнаружите, что аспекты вашей жизни, которые в прошлом могли казаться разобщенными, наконец-то встают на свои места.

Дева

Ограничения и дисциплина могут не быть вашей сильной стороной, Девы, но поймите, что это может быть именно то, что вам нужно больше всего.

Весы

Цените то хорошее, что у вас есть, Весы. Отдайте должное людям, которые помогли вам стать тем, кто вы есть.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам быть мягче, когда дело дойдет до вопросов любви и романтики. Агрессивный подход может оттолкнуть вашего любимого еще дальше от вас.

Стрелец

Стрельцы могут обнаружить, что ваша любовь невероятно притягательна. Все, что вам нужно сделать, это быть самим собой, и люди устремятся к вам.

Козерог

Подумайте о более консервативном подходе к своим действиям в этот день, Козероги, а также к своей одежде. Других может оттолкнуть то, что кажется слишком ярким.

Водолей

Романтические отношения могут складываться не совсем так, как хотелось бы, Водолеи, но не расстраивайтесь. Вам потребуется укрепить чувство уверенности в себе.

Рыбы

Возможно, вы попытаетесь поговорить с кем-то по поводу любви и романтики, но это не сработает, Рыбы. Вы ощутите нужду в переводчике, чтобы донести ваше сообщение.

Читайте также Гороскоп на октябрь 2020 года: Овны с головой погрузятся в любовь, Девам следует доверять интуиции, а Козероги смогут отдохнуть от дел

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами