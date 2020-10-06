В одной из колоний Мордовии сотрудников учат быть готовыми к действиям в экстремальной ситуации

В исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии проводятся занятия с сотрудниками отдела охраны по формированию психологической готовности к действиям в экстремальной ситуации.

Целью указанных занятий является развитие и укрепление психологической готовности к выполнению служебных задач в любой обстановке, формирование способности к решительным действиям в экстремальной ситуации.

С сотрудниками выполняются упражнения, направленные на совершенствование эмоционально-волевой саморегуляции путем формирования умения снимать излишнее напряжение, волнение, преодолевать в себе нерешительность и скованность, осуществлять самоконтроль и самокоррекцию эмоционально-волевого настроя.

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Источник: 13.fsin.su