Гороскоп на 8 октября: Львам нужно завести растение, Стрельцам следует бояться слишком хороших обещаний, а Рыбы должны использовать свою фантазию

Овен

Овны, вероятно, сейчас на грани завершения какого-то важного шага. Постарайтесь не перегружать голову слишком большим количеством деталей. Оценивайте общую картину.

Телец

Это один из тех дней, когда вы начинаете танцевать под музыку уличного артиста и не можете остановиться, Тельцы. В делах будет так же – стоит начать, и вы остановитесь только на финише.

Близнецы

Не берите вещи, которые вам не принадлежат, предупреждают звезды Близнецов. Даже если никто не увидит и никогда не узнает, не поддавайтесь соблазну.

Рак

Постарайтесь не слишком много думать о том, что «должно» произойти дальше, Раки. Ситуация не всегда развивается в соответствии с планом, поэтому лучше наслаждаться процессом, и не слишком ждать результата.

Лев

Полейте растения и убедитесь, что они получают достаточно света, Львы. Если у вас нет растений, то звезды рекомендуют подобрать пару для дома или офиса.

Дева

У Дев будет удачный день, говорят звезды. Не позволяйте неуверенности других людей или поверхностному пониманию проблемы мешать вашему прогрессу.

Весы

Сострадание к другим – определенно одна из самых сильных сторон представителей знака Весы, но помните, что это также может быть одной из ваших самых больших слабостей.

Скорпион

В этот день дела Скорпионов, напоминающие едва тлеющие углы, могут вновь разгореться из-за порыва ветра, которым могут стать интересные новости.

Стрелец

Остерегайтесь больших обещаний в этот день, Стрельцы. Людям свойственно верить во что-то хорошее, даже если это что-то практически невыполнимо.

Козерог

Не стесняйтесь делать покупки в Интернете, Козероги. Пока вы занимаетесь сетевым шопингом, можно подобрать пару вещей для родных или знакомых.

Водолей

Звезды советуют Водолеям меньше смотреть ТВ или находиться в Сети, и больше времени проводить за общением с реальными людьми.

Рыбы

Общайтесь в этот день с теми, кто стимулирует вашу фантазию, Рыбы, а не с теми, кто пытается вернуть вас в реальность. Вам необходимо сиять ярче, чем обычно.

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