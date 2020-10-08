Гороскоп на 9 октября: Тельцам не следует быть импульсивными, Девам будет мешать неуверенность в себе, а Козероги должны стать мягче

Овен
Овны могут почувствовать, что отчаянно в чем-то нуждаются, но не будут знать, в чем именно. Признайте, что чувствуете себя бессильным. Не стыдись об этом сказать.
Телец
Возможно, вы захотите исправить каждую ситуацию, поговорив или предприняв какие-то действия, Тельцы. Будьте осторожны, совершая импульсивные, необдуманные действия.
Близнецы
Близнецы начнут таять от комплиментов, но помните, что вы можете оказаться инструментом в руках того, кто осыпает вас лестью.
Рак
Если в отношениях с близким есть напряжение, у вас может возникнуть ощущение, что это не тот человек, который вам подходит, Раки. Найдите время, чтобы разобраться, а не меняйте партнеров, как перчатки.
Лев
Рост напряженности вокруг Львов, пошатнет вашу уверенность в безопасности, что вызовет трудности в общении с другими людьми.
Дева
Глубоко укоренившаяся неуверенность Дев в себе может затруднить процесс самовыражения, но попытка «спрятать голову в песок» не решит ваших проблем.
Весы
Весы, хотя вам может быть трудно выразить себя в некоторых аспектах, единственный путь, который будет полностью открыт в этот день, – это искусство.
Скорпион
Возможно, вы чувствуете себя неуверенно, Скорпионы, когда дело касается вашего душевного спокойствия. Вам может показаться, что ваши отношения рушатся. В
Стрелец
Когда дело касается романтических отношений, Стрельцы, могут чувствовать себя более замкнутым, чем обычно. Быть отшельником – это нормально, но не отгораживайтесь от мира полностью.
Козерог
Будьте чуткими к чувствам других людей, Козероги, и не шутите слишком резко, поскольку вы можете оскорбить кого-то из близких или знакомых.
Водолей
Звезды советуют Водолеям позаботиться о себе, поскольку при этом вы неизбежно начнете больше любить и ценить окружающих.
Рыбы
Возможно, Рыбам больше ничего не нужно, кроме любимого человека рядом, который приготовил бы теплый домашний суп. Не играйте роль сильной и независимой личности, если вы так себя не чувствуете.
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