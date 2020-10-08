В Саранске 26-летний парень пойдет под суд по обвинению в сбыте наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 26-летнего местного жителя, который обвиняется в сбыте наркотиков.

В июле нынешнего года обвиняемый отправился в Тверскую область, где забрал из тайника синтетические наркотики массой не менее 31 г. Вернувшись в Мордовию, парень расфасовал партию на мелкие дозы в 18 полимерных свертков, после чего организовал несколько так называемых закладок на территории Октябрьского района Саранска.

Вечером 21 июля обвиняемый был задержан стражами порядка возле одного из домов по улице Гожувской. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у парня 14 пакетиков с наркотическим средством общей массой более 24 г, которые он планировал сбыть.

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Источник: 13.мвд.рф