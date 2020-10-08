В Саранске сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия с населением в рамках операции «Отопление»

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Саранска провели профилактические мероприятия с населением в рамках операции «Отопление».

Сотрудники МЧС 7 октября встретились с жителями населенного пункта Пушкино, чтобы напомнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

В ходе подворного обхода представители ведомства рассказали жителям о том, что в зимний период нередко происходит перекал печей, а из-за этого чаще всего возникают пожары.

При проведении профилактического мероприятия сотрудники МЧС раздавали гражданам памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, напомнили основные действия при возникновении пожара и телефоны экстренных служб.

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Источник: 13.mchs.gov.ru