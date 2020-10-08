В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошло торжественное построение по случаю празднования Дня учителя

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было проведено торжественное построение по случаю празднования Дня учителя.

На плацу учебного центра был построен постоянный и переменный состав. С профессиональным праздником виновников торжества поздравили заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии Анатолий Гришакин и начальник учебного центра Игорь Давыдов.

С музыкальными поздравлениями в адрес преподавательского состава выступили слушатели учебного центра, проходящие обучение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su