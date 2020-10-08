В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске в период с 5 по 7 октября мобильные группы проверили 478 единиц общественного транспорта.

На месте устраняли замечания 385 пассажиров троллейбусов и автобусов, в том числе малой вместимости.

На нарушителей на протяжении трех дней было составлено 5 протоколов.

С 26 мая в городе было проверено 19008 единиц общественного транспорта, составлено 114 протоколов, вынесено 9593 замечания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске в настоящее время походит к концу ремонт дороги по проспекту 70 лет Октября.

Источник: adm-saransk.ru