Гороскоп на 10 октября: Тельцов поглотит работа, Львы окажутся «на мели», а Козероги могут получить неприятные известия

Овен

Слишком много задач и слишком много людей, борющихся за ваше внимание, могут заставить ваши нервы натянуться, Овны. Постарайтесь недолго побыть наедине.

Телец

Прилив творческого вдохновения может временно увести Тельцов от общественной жизни. Заранее позаботьтесь о еде и делайте временные перерывы. Работайте усердно и удачи!

Близнецы

В вашем доме может пройти небольшая импровизированная вечеринка, когда у вашей двери появятся неожиданные, но желанные посетители, Близнецы.

Рак

К Ракам из очень интересного места переедет новый сосед, вы можете узнать его или ее поближе, но не думайте, что у вас получится сделать это с первого раза.

Лев

В этот день Львы могут почувствовать последствия своей расточительности, когда ваша карта окажется пустой. Но не беспокойтесь, вы сможете купить задуманное чуть позже.

Дева

Возлюбленный Дев может показаться расстроенным и вряд ли захочет об этом говорить. Это может расстроить также и вас, поскольку вы не любите оставаться в неведении.

Весы

Весы, из-за неясной боли вы можете почувствовать себя нехорошо. Ваше состояние, вероятно, связано с нервным напряжением и стрессом. Успокойтесь и расслабьтесь.

Скорпион

Ревность может поднять свою уродливую голову в этот день, Скорпионы. Очень вероятно, что ваши подозрения беспочвенны. Соберите факты, а потом делайте выводы.

Стрелец

В тылу у Стрельцов могут произойти изменения – возможно, неожиданный ремонт, кто-то переезжает или уезжает. Сосредоточьтесь, иначе суматоха сведет вас с ума.

Козерог

Козероги могут принять неожиданный и, возможно, не совсем желательный звонок. Новости могут быть очень неприятными.

Водолей

Беспокойство о деньгах, Водолеи, может оказаться напрасным. Просмотрите документы и выписки несколько раз, чтобы во всем лично убедиться.

Рыбы

Временное расставание с романтическим избранником может взволновать Рыб. Ваша неуверенность берет верх над вами. Найдите отвлечение. Вскоре зазвонит телефон и вы успокоитесь.

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