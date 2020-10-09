В Ромоданово был задержан мужчина, который ездил на скутере, не имея нужных документов

В Ромоданово был задержан мужчина, который ездил на скутере, не имея необходимых документов.

Днём 8 октября на улице Ленина инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ромодановскому району был остановлен скутер марки Atlant без государственных регистрационных знаков. Транспортным средством управлял 48-летний гражданин, у которого отсутствовали документы на данный скутер.

Для дальнейшего разбирательства водитель и скутер были доставлены в ОМВД России по Ромодановскому району.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф