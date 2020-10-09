Владимир Волков провел рабочую встречу с главой ГУ МВД РФ по Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков 8 октября провел рабочую встречу с министром внутренних дел республики Борисом Шейнкиным.

В ходе указанной встречи были обсуждены текущие вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в регионе, в том числе в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Борис Шейнкин отметил высокую готовность органов внутренних дел к работе в условиях ограничительных мер. Министр также озвучил итоги работы правоохранительных органов за прошедшие девять месяцев. Оперативная обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой.

Владимир Волков подчеркнул значимость дальнейшей совместной работы по профилактике правонарушений, особенно в молодежной среде.

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Источник: 13.мвд.рф