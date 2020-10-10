Гороскоп на 11 октября: Овнов завалит документами, Раки получат полезную информацию, а у Рыб родится бесчисленное количество новых идей

Овен

В этот день Овнов может завалить куча документов, которые нужно согласовать и подписать. Вы можете потратить много времени и энергии на то, чтобы все это сделать.

Телец

Тельцам будет полезно в этот день расширить кругозор, уверяют звезды. Возможно, вы захотите поступить на образовательные курсы.

Близнецы

Узнать нечто новое захотят Близнецы. Вы сможете углубиться в интересующую вас область и узнать о ней все, что только захотите.

Рак

Можно вести стимулирующие беседы любую тему – от бизнеса до физических упражнений и до романтики. На вашем пути, Раки, может появиться новая и полезная информация.

Лев

Энергия Львов, вероятно, будет очень сильна. Используйте ее, чтобы с головой окунуться в работу, особенно если она связана с оформлением документов.

Дева

Проведите стимулирующую дискуссию с друзьями, романтическим партнером или детьми, которые могут заставить ум Дев сгенерировать массу новых идей.

Весы

В этот день на связь с представителями знака Веса могут выйти люди, которые разделяют ваши интересы. Вероятно, в ходе беседы возникнут несколько стимулирующих споров.

Скорпион

Ваш ум будет особенно быстрым и активным, Скорпионы, и вы, вероятно, захотите провести большую часть дня, занимаясь интеллектуальной деятельностью.

Стрелец

Займитесь своими финансовыми документами в этот день, Стрельцы. Это отличный день для решения подобных задач, но вы можете сделать не так много, как вам хотелось бы.

Козерог

Ваш ум обычно быстр, подвижен и жаждет новой информации, Козероги. Ваше любопытство велико, и вы можете пойти на необычные меры, чтобы удовлетворить его.

Водолей

Обычно вы склонны к чувствительности и интуиции, Водолеи, но в этот день вы можете быть гиперчувствительными. От этого выиграют творческие проекты.

Рыбы

Виртуальная групповая встреча или общественное мероприятие может стимулировать появление такого количества новых и интересных идей, что Рыбы не смогут их переварить.

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