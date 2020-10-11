Гороскоп на 12 октября: Близнецов и Львов будет переполнять любовь, Скорпионы получат дополнительные деньги, а Рыбы могут найти нового друга

Овен

Книга или фильм о другой стране могут захватить ваше воображение и сделать эту страну особенно привлекательной, Овны. Вы можете захотеть поехать туда в будущем.

Телец

Кто-то из близких, кто должен вам деньги, может внезапно появиться и вернуть вам долг, Тельцы.

Близнецы

В этот день вы должны испытывать особую теплоту и любовь ко всем близким вам людям, Близнецы, особенно к своему избраннику.

Рак

Раки должны выглядеть особенно привлекательно в этот день и буквально сиять. Если вы хотели взять щенка или котенка, это хороший день для реализации данной задумки.

Лев

Любовь к детям и друзьям охватит Львов в этот день. Вечером, если возможно, выйдите на улицу и насладитесь компанией близких вам людей.

Дева

Девы могут решить купить растение для каждой комнаты в своем доме. Обычно вас не привлекают растения и сады, но природа в этот день покажется вам особенно очаровательной.

Весы

К представителям знака Весы может прийти или позвонить близкий человек с очень важной беседой, которая окажется теплой и дружественной.

Скорпион

В этот день совершенно неожиданно Скорпионы могут получить дополнительную сумму денег. Это придаст вам уверенности в своей способности зарабатывать.

Стрелец

Стрельцы могут испытывать особую теплоту и любовь практически ко всем в своем кругу в этот день. Вы также можете выглядеть привлекательнее и увереннее в себе, чем обычно.

Козерог

Кто-то, кого вы любите, но давно не видели, может внезапно связаться с Козерогами. Правда, в этот день вы будете слишком заняты, чтобы даже просто побеседовать с ним или ней.

Водолей

Цель, над достижением которой вы трудились все последнее время, наконец-то достигнута, Водолеи. Возможна общая встреча со всеми, кто участвовал в проекте.

Рыбы

Рыбы могут встретиться и поговорить в этот день со многими интересными людьми. Среди них окажется как минимум один человек, который разделяет ваши интересы и может стать вашим близким другом.

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