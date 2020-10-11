В Саранске прошел семинар с тренерами и инструкторами по водным видам спорта

В учебном классе Дворца водных видов спорта (ДВВС) Саранска открылся ежегодный семинар с тренерами и инструкторами, работающими в этом спортивном комплексе.

Указанный семинар проводился в соответствии с требованиями типовых правил проведения занятий в плавательных бассейнах и на основании соответствующего приказа по данному спортсооружению.

После окончания теоретической части семинара членами комиссии был проведен прием зачетов. Затем были проведены практические занятия в бассейне и сдача соответствующих зачетов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru