В Ковылкинском районе сгорели дачный дом, баня и две надворные постройки

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил дачный дом, баню и две надворные постройки.

Днём 11 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Лесная Сазоновка. На улице Лесной загорелись дачный дом, баня и две надворные постройки.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил дачный дом, баню и надворные постройки на общей площади 75 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru