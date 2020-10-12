В Саранске работу объектов торговли и общепита, нарушающих санитарно-эпидемиологический режим, будут приостанавливать

Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил проработать вопрос о привлечении к ответственности (вплоть до закрытия) за нарушения действующего санитарно-эпидемиологического режима торговых организаций, а также объектов общепита.

Глава городской администрации заявил, что в его адрес поступают обращения об ужесточении мер безопасности и осуществления контроля по соблюдению профилактических мер против коронавирусной инфекции. В частности, с просьбой об усилении мер по обеспечению контроля за соблюдением мер безопасности в магазинах, торговых центрах и общественном транспорте, а также об ужесточении мер административной ответственности за нарушения требований безопасности от имени сотрудников АО «Саранский завод автосамосвалов» обратился председатель рабочего совета.

Мэр поручил в ежедневном режиме проводить рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Пётр Тултаев отметил, что санитарная обработка салонов автобусов, в том числе малой вместимости, и троллейбусов должна проводиться по установленному регламенту.

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Источник: adm-saransk.ru